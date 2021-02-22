Показали, во что превратился транспорт после приземления сосулек

В понедельник, 22 февраля, несколько автомобилей стали жертвами сосулек. Из-за потепления ледяные образования начали активно падать с крыш домов, травмируя людей и повреждая транспорт.

Фото последствий сосулькопада обнародовали в Facebook-сообществах "Киев Оперативный" и dtp.kiev.ua.

Фото: dtp.kiev.ua

На фотографиях видно, что крушению подверглись машины, размещены непосредственно возле зданий.

Уберечься от сосулек можно придерживаясь следующих рекомендаций:

- обращайте внимание на крыши домов, под ними чаще всего прячутся эти коварные ледяные образования;

- при наличии сосулек следует выбирать безопасный обходной маршрут;

- не парковать автомобили под крышами домов;

- информировать детей о правилах безопасного поведения при обвале сосулек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Альпинисты борются с сосульками в Киеве

На протяжении января жертвами падения сосулек в Киеве стали 2 человека. В феврале также фиксировали случаи падения сосулек, в результате чего страдали пешеходы.14 февраля в 2 районах столицы жители получили травмы. 21 февраля на голову 58-летней женщине упала смесь со льда и снега. Ее госпитализировали с ушибом поясничного отдела позвоночника и ушибом правого плеча.