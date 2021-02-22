В Киеве произошел снежный обвал, есть травмирована

В Киеве женщине на голову упал снег. Фото: "Вечерний Киев"

В Голосеевском районе Киева 58-летняя женщина пострадала из-за падения на нее снега и льда с крыши дома.

Инцидент произошел 21 февраля, сообщил в Facebook Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева.

"Пациентку госпитализировали с ушибом поясничного отдела позвоночника и ушибом правого плеча", - говорится в сообщении.

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Медики отметили, что сегодня, 22 февраля, температура в Киеве прогреется до +5°C. Завтра прогнозируется снижение температуры до -7°C. Вследствие таких температурных перепадов на крышах домов и на больших деревьях массово образуются сосульки.

"Будьте внимательными пешеходами. Перед тем, как пройти под крышей дома, убедитесь в отсутствии угрозы падения ледовых наростов", - призвали медики.

Во Львове на 20-летнюю студентку упала огромная сосулька. Удар был такой силы, что женщину сбило с ног. Ее сразу забрали в больницу. Студентка получила ушиб спины, руки и открытый перелом ноги.