На студентку упала гигантская сосулька

Удар был такой силы, что женщину сбило с ног Фото: pixabay.com

Во Львове на 20-летнюю студентку упала огромная сосулька.

Удар был такой силы, что женщину сбило с ног, пишет tsn.ua. Ее сразу забрали в больницу. Студентка получила ушиб спины, руки и открытый перелом ноги.

"Лежу и кричу, что я не чувствую ног. Огромные глыбы льда упали на меня, задели голову, спину, но больше всего ногу", - рассказала пострадавшая София Ометюк.

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Врачи уже сделали студентке операцию.

"Состояние ее стабильное, жизни ничего не угрожает, но она имеет сложную травму стопы. Открытые множественные переломы, перспективы не радостные, будем пытаться спасти как можно больше стопы", - сообщил заведующий травматологии больницы скорой помощи Виталий Сиклинский.

Пострадавшая написала заявление в полицию.

15 февраля в Днепре в районе Таромского рыбхоза подо льдом обнаружили тело. Предварительно известно, что мужчина утонул.