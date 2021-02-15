Утопленник вмерз в лед

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15 февраля в Днепре в районе Таромского рыбхоза подо льдом обнаружили тело.

Предварительно известно, что мужчина утонул. Его личность установить на данный момент не удалось. Также неизвестно, как давно он утонул. Труп заметили подо льдом на расстоянии примерно 250-300 м от берега, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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"Спасатели с помощью аварийно-спасательного оборудования изъяли тело мужчины, предположительно 40 лет, который примерз ко льду", - сказано в сообщении.

Погибшего доставили к берегу и передали сотрудникам полиции.

Столичные спасатели применили бензопилу, чтобы достать тело утопленника 1970 года в заливе Десенка реки Днепр. Тело человека обнаружили прохожие.