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суббота, 18 сентября 2021 18:47

Официант-робокот подает устрицы и шашлык в столичном ресторане

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Официант-робокот подает устрицы и шашлык в столичном ресторане
Робокот-официант заработал в фудхоле Gastrofamily Food Market в Киеве. Фото: bzh.life

Робот-официант разносит блюда и напитки для посетителей в фудхолле Gastrofamily Food Market в Киеве на Оболони.

Об этом в своём Instagram рассказал столичный ресторатор Дмитрий Борисов.

"Робокотик Фиц - в команде GastroFamily. Не путает заказ, быстро подвозит к столику, мурлычет, если погладить за ушком. Сейчас работает, развозит устрицы, лобстеров, пиццу, шашлыки на Gastrofamily Market на Оболони. Будущее наступает с роботами. Что думаете?" - подписал ресторатор видео.

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На ролике видно, как по залу ресторана движется робот. Для передвижения использует колеса. Имеет четыре полки, где могут поставить заказ. На дисплее, стилизованном под кошачью мордочку, забавно моргают изображение глаз.

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Публикация от Дмитро Борисов (@dmytro_borisov)

Дмитрий Борисов рассказал, как готовят стейки в его ресторане Vatra. Мясо выдерживают от 20 до 60 дней в специальных камерах с определенной температурой. Излишняя влага выходит, а вкус мяса концентрируется. Происходит первая стадия гниения. Процесс контролируемый и безопасный. Именно это делает стейк сочным и нежным.

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Дата
18
сентября

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