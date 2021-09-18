Официант-робокот подает устрицы и шашлык в столичном ресторане

Робокот-официант заработал в фудхоле Gastrofamily Food Market в Киеве. Фото: bzh.life

Робот-официант разносит блюда и напитки для посетителей в фудхолле Gastrofamily Food Market в Киеве на Оболони.

Об этом в своём Instagram рассказал столичный ресторатор Дмитрий Борисов.

"Робокотик Фиц - в команде GastroFamily. Не путает заказ, быстро подвозит к столику, мурлычет, если погладить за ушком. Сейчас работает, развозит устрицы, лобстеров, пиццу, шашлыки на Gastrofamily Market на Оболони. Будущее наступает с роботами. Что думаете?" - подписал ресторатор видео.

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На ролике видно, как по залу ресторана движется робот. Для передвижения использует колеса. Имеет четыре полки, где могут поставить заказ. На дисплее, стилизованном под кошачью мордочку, забавно моргают изображение глаз.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитро Борисов (@dmytro_borisov)

Дмитрий Борисов рассказал, как готовят стейки в его ресторане Vatra. Мясо выдерживают от 20 до 60 дней в специальных камерах с определенной температурой. Излишняя влага выходит, а вкус мяса концентрируется. Происходит первая стадия гниения. Процесс контролируемый и безопасный. Именно это делает стейк сочным и нежным.