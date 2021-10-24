Мужчина обманом вызвал полицию в Киевской области - повод насмешит до слез

Заявитель навеселе солгал патрульным, чтобы те приехали и увидели его очки. Фото: Патрульная полиция Киевской области

В Борисполе Киевской области мужчина вызвал патрульных, чтобы похвастаться очками. Инцидент произошел утром 23 октября.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киевской области в Facebook.

"Примерно в 06:00 патрульные получили вызов на ул. Великопроминську. Заявитель сообщил, что днем ​​ранее выгнал из дома жену и 18-летнюю дочь. Где они ночевали и находятся сейчас - не знает", - говорится в сообщении.

Приехав на место вызова инспекторы обнаружили пьяного заявителя. Во время общения с патрульными он признался, что придумал причину вызова.

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"На самом деле мужчина хотел вызвать экипаж патрульных, чтобы показать им очки, которые ему приписал врач. За зря потерянное время полицейских мужчина получил административной постановление", - добавили в полиции.

Правоохранители призвали не совершать ложных вызовов специальных служб.

"Полицейские обработают этот вызов. Шутник в любом случае получит админматериал за правонарушения, а другой человек в тяжелом положении будет ждать дольше, чем мог бы", - отметили они.

За заведомо ложный вызов пожарных, полиции, бригады "скорой" или других аварийно-спасательных формирований увеличили штрафы. Соответствующий законопроект во втором чтении поддержало 300 нардепов.