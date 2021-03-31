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среда, 31 марта 2021 13:23

За ложные вызовы служб увеличили штрафы

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За ложные вызовы служб увеличили штрафы
За ложный вызов служб придется заплатить 850-3400 грн. Фото: pixabay

За нарушение требований техногенной и пожарной безопасности ввели уголовную ответственность. Она будет наступать, если в результате действий возник пожар или авария, причинившая значительный ущерб здоровью людей или имуществу.

Соответствующий законопроект во 2-м чтении поддержали 300 парламентариев, пишет Liga.net.

За заведомо ложный вызов пожарных, полиции, бригады "скорой" помощи или других аварийно-спасательных формирований будут штрафовать на сумму от пятидесяти до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан. Сегодня это 850-3400 грн. Сейчас штраф за такое нарушение составляет 3-7 минимумов - 51-119 грн.

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За невыполнение предписаний, распоряжений и постановлений должностных лиц Госслужбы чрезвычайных ситуаций для должностных лиц и ФЛП предусмотрели штраф в размере от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан - 1700-3400 грн. За повторное нарушение в течение года - от 200 до 300 минимумов - 3400-5100 грн.

В Украине хотят штрафовать за продажу лекарств несовершеннолетним. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде принять за основу соответствующий законопроект.

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