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Минкульт хочет создать на базе Гостиного двора в Киеве музей

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Минкульт хочет создать на базе Гостиного двора в Киеве музей
Фото: УНИАН

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко инициировал создание на базе Гостиного двора Музей современного искусства и культурный хаб. Реализовать эту идею предлагает в рамках проекта "Большая реставрация".

Также министр попросил Кабмин передать Гостиный двор на баланс его министерства, написал он в Facebook.

"Много лет Гостиный двор просто разрушался. А из-за позиции и решения предыдущих госдеятелей, которые явно были не в пользу объекта, я понимаю беспокойство общественности. Именно поэтому публично заявляю: Гостиный двор ни в коем случае не будет передан под частную застройку", - заявил Ткаченко.

Он встретился с активистами и юристами, которые, по его словам, много лет делают немало для защиты Гостиного двора. В частности в судах. Все шаги в организации работы обещают обсуждать с общественностью и освещать публично.

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"Министерство уже в диалоге с общественными организациями, которые стремятся совместно способствовать созданию Музея современного искусства и его нормального функционирования, по аналогии опыта европейских стран. В частности с общественной организацией "Музей современного искусства", которая представляет интересы профессионального сообщества: художников, кураторов, критиков, искусствоведов, музейных работников. Планируем подписать Меморандум между сторонами в ближайшее время", - отметил министр.

Ткаченко выразил надежду, что правительство поддержит инициативу передачи Гостиного двора на баланс Минкульта. По его словам, это обращение в Кабмин поможет уберечь Гостиный двор от "судьбы очередного ТРЦ в историческом сердце столицы".

Предприятие "Укрреставрация" не выполняла всех работ для сохранения целостности здания Гостиного двора, которое по договору арендовала с 1994 года. В 2011-м Гостиный двор был выведен из Государственного реестра памятников архитектуры. В 2015-м Окружной административный суд города признал это решение недействительным, разорвав договор с застройщиком. В феврале 2018-го здание вернули в собственность Фонда государственного имущества. После Киевсовет инициировала передачу здания в коммунальную собственность города для реконструкции.

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