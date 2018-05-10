Гостиный двор и "вертолетную площадку Януковича" вернут в собственность государства

Кличко: "Гостиный двор мы вернем в коммунальную собственность - по Киевский велотрек и стадион" Старт "Фото: kyivcity.gov.ua

Столичные власти ожидают передачу Гостиного двора в собственность общины Киева. Город готов взять помещение на баланс и привести его в надлежащее состояние, заявил мэр столицы Виталий Кличко, написали на сайте Киевсовета.

"Я благодарен прокуратуре за помощь в этом деле. Мы продолжаем настаивать на передаче Гостиного двора в коммунальную собственность", - сказал мэр Киева.

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Он отметил, что улица Сагайдачного и Контрактовая площадь стали пешеходной зоной. Теперь городская власть продолжит воплощение плана по реконструкции ключевых объектов древнего Подола.

"Гостиный двор мы вернем в коммунальную собственность - как и Киевский велотрек и стадион "Старт". Надеюсь, справедливость восторжествует и еще на одном объекте - так называемой "вертолетной площадке Януковича". И она, при содействии Генпрокуратуры, будет передана в собственность столичного общества", - добавил мэр.

По его словам, одним из предложений насчет использования Гостиного двора является создание в его помещении музея города Киева. Концепцию будет утверждать Киевсовет.

Столичный Гостиный двор вернул в собственность государства Киевский апелляционный хозяйственный суд. Разорвал договор, по которому здание с 1994 года арендовала частная компания "Укрреставрация". Борьба за двухэтажный памятник архитектуры на Контрактовой площади продолжалась с 2011 года. Тогда арендатор заявил о планах перестроить ее в торговый центр. Киевляне выступили против.