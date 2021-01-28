В Доме профсоюзов, где сгорели люди, собрались открыть подпольное казино - СМИ

В Доме профсоюзов на Майдане собрались открыть покерный клуб. Фото: УНИАН

В Доме профсоюзов, расположенном в центре Киева на майдане Независимости, вскоре откроют покерный клуб.

В нем планируют играть на деньги, говорится в расследовании "Слідство.Інфо".

"Об этом нам сообщил человек, представившийся заведующим клубом. Он показал журналистам VIP-комнаты, в которых, по его словам, можно будет играть на "кэш", то есть на деньги. Также на территории клуба будет ресторан и место для курения кальяна. Посетителей VIP-комнат будут обслуживать "свои" официанты", - рассказали в материале.

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Подвальное помещение здания площадью около 1 тыс. кв. м Федерация профсоюзов отдала в аренду более 1,5 года назад.

Но президент Федерации спортивного покера Сергей Ефименко возразил, что в новом клубе будут играть на деньги.

"Это нонсенс. Там на деньги играть не будут. Там только турниры будут проводить", - заверил он.

Дом профсоюзов стал символом Революции Достоинства. В 2013-2014 годах здание было штабом участников Майдана. В самые жаркие дни противостояний там случился пожар, который унес жизни людей.