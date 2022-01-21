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воскресенье, 23 января 2022 02:52

Киевскую набережную заполонили "милые и доверчивые" лебеди: фото пернатых
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Фото: facebook.com/Irinа Kolesnikova

В Киеве на Оболонской набережной появились белые лебеди.

Об этом сообщила Ирина Колесникова в сообществе "Оболонский район Киева".

По ее словам, Оболонская набережная на территории парка "Наталка" превратилась в настоящее лебединое царство.

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"Лебединое царство на Оболони в Киеве. Такие красивые, величественные, грациозные, и в то же время очень милые и доверчивые. Даже позируют…", - написала Колесникова.

На опубликованных киевлянкой фото видно, что пернатые не боятся людей и подходят к ним.

В комментариях местные жители рассказали, что насчитали там более 30 пернатых. Очевидно, их количество увеличилось.

Работники Киевзеленстроя в Facebook призвали горожан не подкармливать лебедей, которые остались зимовать в парке "Наталка". Нельзя бросать хлеб, сдобу, продукты из магазинов и даже крупы, иначе лебеди могут погибнуть.

Отмечается, что лебеди зимуют в парке уже не первый год. Эти птицы-мигранты сами выбирают место, где им комфортно и достаточно еды, чтобы пережить холодное время.

"Категорически запрещено бросать им хлеб и всевозможные хлебобулочные изделия, продукты из магазинов, в том числе крупы", - говорится в сообщении.

Единственное, что можно сделать – насыпать вдоль кромки воды смесь из цельного зерна – пшеницы, кукурузы, ячменя или овса.

Киевская зима для белых лебедей не страшна. Благодаря достаточному жировому запасу, который является природным утеплителем и "продовольственным запасом", пернатые спокойно переносят низкие температуры воздуха и воды.

Лебеди находят себе пищу в местах зимовки, если ее нет – меняют водоем. Зимой питаются в основном подводными частями растений, добавили в сообщении.

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