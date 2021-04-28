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среда, 28 апреля 2021 17:30

Утка-долгожительница побила рекорд

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Автор: предоставлено Игорем Ищенко
  Игорь Ищенко из города Узин и руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова держат утку Глашу. Ей 25 лет
Игорь Ищенко из города Узин и руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова держат утку Глашу. Ей 25 лет

Утка Глаша породы украинская серая хохлатая отныне официально признана самой старой домашней уткой в ​​Украине. Ей 25 лет, тогда как домашние утки содержатся максимум 5-6 лет.

"1996-го привез своей тете в соседнее село сепаратор. А у нее как раз вылупились утята. Хорошие такие, с хохолками. Она увидела, что они мне понравились, и дала целый выводок", - рассказал корреспонденту Gazeta.ua владелец утки-долгожительницы Игорь Ищенко из города Узин Киевской области.

Мужчина оставил себе пару уток, а остальные продал.

"Зимой 2013 года одну утку загрыз лис. Глаша спаслась. Но через солидный возраст ее зубы стерлись, на один глаз она совсем не видит. Поэтому нужен особый уход", - признался Игорь Юрьевич.

Хозяин подчеркивает, что нужно следить, чтобы возле любого животного была всегда чистая вода и сухая подстилка.

"Глаша любит кукурузу. Жена варит ей каши такие, как и нам, - ячневую, пшеничную".

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Мужчина вспоминает, что когда умерла соседка, то у нее осталась старая курица. Игорь Юрьевич решил также ее приютить.

"Обе старожилки, наша утка Глаша и курица Роза, сдружились. Они не отходили друг от друга. Был случай, который меня впечатлил. Раз на Глашу нападал ворон, а курица расставила крылья и побежала на оборону. Она отбила подругу. В народе есть выражение о "курином уме", но я с этим не согласен. Как-то вечером Роза возвращалась в сарай сама. Я ее спросил: "А где же Глаша?" Курица моментально вернулась за подругой. Ежедневно ждала, пока она медленно шла. В прошлом году Роза умерла. Ей было 15 лет", - поделился Ищенко.

Также у супругов Ищенко живут две кошки.

"Одна еще молоденькая, а Соня тоже долгожительница. Ей 17 лет, у нее уже не осталось ни одного зуба. Поэтому всю еду жена ей перемалывает, или мелко нарезает", - добавил Игорь Юрьевич.

"Это уникальный случай. И я не только про утку-рекордсменку, а об этой семье, которая меня поразила. Потому что в селах вообще у людей к животным отношение практическое: утка для того, чтобы ее съесть, свинья, чтобы ее заколоть, кот для того, чтобы ловил мышей, собака - чтобы охранял то все их счастье. И поэтому это история не только о рекорде, а в первую очередь о людях", - поделилась руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

Утку Глашу осмотрел орнитолог и дал советы по содержанию рекордсменки. Согласно научным исследованиям при очень хорошем уходе домашние утки могут дожить до 20 лет.

Автор: Ирина МАМРЫГА
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