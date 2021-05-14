Блуждания утиного семейства оживленной дорогой облетело сеть: щемящее видео

Утка вела малышей по живой дорогой и стала звездой сети. Фото: скриншот с видео

В Киеве на просп. Лобановского неравнодушный водитель остановил движение автомобилей, чтобы утка с тремя десятками малышей смогла перейти дорогу.

Щемящий инцидент произошел утром 14 мая, сообщил в Facebook "Киев Оперативный".

Утиное семейство выбежало на дорогу, когда транспорт как раз стоял на светофоре. Вероятно, оно направлялось к Совским прудам.

На кадрах видно, что благодаря мужчине пернатые успешно добрались до бордюра. Мужчина подождал, пока все утята одолеют последнее препятствие и запрыгнет на обочину.

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Ранее в Киеве уже случался подобный инцидент. На Виноградаре движение транспорта тоже пришлось остановить из-за утки и утят, переходивших дорогу. Регулировали движение семейству неравнодушные мужчины.