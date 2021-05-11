На Подоле утка с малышами остановила движение транспорта

В Киеве утиное семейство снова остановило автодвижение. Фото: скриншот с видео

В Киеве на ул. Набережно-Рыбальской водители помогли утиной семье перейти дорогу. Инцидент произошел утром 11 мая.

Об этом в Telegram информирует сообщество dtp.kiev.ua.

"Спасибо за это нетипичное для нашей страны поведение. Круто", - говорится в посте.

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Отмечается, что неравнодушные водители не только помогли преодолеть оживленную магистраль, но и добраться птицам к водоему. Для этого утку с малышами сопровождали почти 200 м до Днепра.

Пока семейство шагало по дороге, движение на Набережно-Рыбальской пришлось временно остановить.

Ранее в Киеве уже случался подобный инцидент. На Виноградаре движение транспорта тоже пришлось остановить из-за утки и утят, переходивших дорогу. Регулировали движение семейству неравнодушные мужчины.