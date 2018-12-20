Главную елку Украины показали с высоты птичьего полета

В этом году 25-метровую елку украсили более 1,5 тыс. игрушек и 3 км гирлянд Фото:apostrophe.

В среду, 19 декабря, в центре Киева на Софийской площади зажгли главную елку страны.

Видео действа, снятое с высоты птичьего полета, опубликовал "Апостроф".

Во время праздничного мероприятия состоялся концерт. Работали несколько фотозон, открылись магический тоннель, новогодне-рождественская сувенирная ярмарка, зона сладостей и сказочная аллея чудес.

В этом году 25-метровую елку украсили более 1,5 тыс. игрушек и 3 км гирлянд с тысячами ярких фонариков холодного белого цвета. Некоторые из которых будут иметь форму кристаллов.

Еще одной новинкой станет экран, с помощью которого посетители будут передавать праздничные поздравления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как в Киеве в начале ХХ в. готовились к Новому году

Главную елку страны зажгли в среду, 19 декабря. В торжественном мероприятии на Софийской площади приняли участие городской голова Виталий Кличко, супруга президента Украины Петра Порошенко Марина и ряд украинских звезд шоу-бизнеса.