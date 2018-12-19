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среда, 19 декабря 2018 21:27

Зажгли главную елку страны
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В Киеве зажгли главную елку страны. Фото: "112"
В Киеве зажгли главную елку страны. Фото: "Еспрессо"
В Киеве зажгли главную елку страны. Фото: UNN
В Киеве зажгли главную елку страны. Фото: UNN
В Киеве зажгли главную елку страны. Фото: "UNN"

В среду, 19 декабря, в Киеве зажгли главную елку страны.

В торжественном мероприятии на Софийской площади приняли участие мэр Виталий Кличко, супруга президента Украины Петра Порошенко Марина и ряд украинских звезд шоу-бизнеса, передает Оbozrevatel.

"Сегодня здесь сказочная атмосфера - и Святой Николай, и полярный экспресс, и красавица-елка. Мы все в новогодние праздники ждем чуда - и дети, и взрослые. Верьте в чудеса и творите их каждый день! А мы как городские власти тоже будем удивлять вас, киевлян и гостей столицы, позитивными изменениями в нашем городе ", - подчеркнул Кличко.

В этом году на главной 25-метровой елке страны более полутора тысяч игрушек и три километра гирлянд.

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В этом году установили большой экран, через который гости праздника будут передавать свои поздравления. За площадью будет ездить первый поезд желаний Полярный экспресс. Также сделали несколько фотозон. Все желающие смогут посетить магический туннель, новогодне-рождественскую сувенирную ярмарку, сказочную аллею чудес, а также зону сладостей.

На новогодние праздники украинцы готовы потратить 8957 грн, или $ 321. Эти деньги пойдут на подарки, новогодний стол и праздничный образ.

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19
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