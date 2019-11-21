Швейная машина для дома: на что нужно обратить внимание перед покупкой

Еще несколько десятков лет назад обычная домохозяйка не могла и представить, что у нее дома будет электрическая швейная машина, не уступающая по функционалу профессиональному оборудованию. Благодаря современным разработкам такая возможность стала реальностью, и десятки производителей создают различные механизмы для облегчения швейного дела в домашних условиях.

Однако при выборе машинки вы непременно столкнетесь с проблемой оценки ее возможностей. Вместе с экспертами швейного магазина "Шпулька", мы расскажем, как правильно выбрать и купить швейную машинку для дома с оптимальными параметрами.

Тип управления

Прежде чем приступить к выбору машинки, нужно разобраться в теории и точно определиться, какой тип техники вам нужен. Бытовые швейные машины разделяются на несколько видов:

– электромеханические – самые доступные по цене модели, в которых кроме электромотора нет никаких других электрических систем;

– электронные – оптимизированные электромеханические варианты с установленной платой контроля и улучшенными характеристиками (позиционирование иглы, ограничение скорости, стабилизатор прокола);

– компьютерные – самые передовые решения, в которых управление всем процессом выполняет встроенный компьютер. Такие машины чаще всего умеют создавать сложные строчки и оснащены вышивальным модулем.

Частота использования



Перед покупкой швейной машины нужно честно ответить себе на вопрос, как часто вы собираетесь ей пользоваться. Для периодической работы с техникой, мелкого домашнего ремонта или вышивки в свободное время, вполне достаточно самой простой и недорогой модели. Уровень развития современных машин настолько высок, что техника начального уровня закрывает все возможные бытовые потребности.

Если вы собираетесь использовать машину часто, нужно покупать модели, у которых:

– установлен мощный электродвигатель;

– есть стабилизатор усилия прокола;

– присутствует регулировка давления лапки и ее дополнительный подъем;

– усиленный нижний транспортер.

Мощные и функциональные швейные машины рассчитаны на частое и длительное использование, поэтому в них установлены выносливые детали.



Комплектация



Перед покупкой специалисты советуют оценить комплектацию швейной машины. В зависимости от модели, производителя и функций, в комплекте могут быть:

– дополнительные лапки;

– сменные иглы;

– инструменты по уходу и обслуживанию техники;

– шпульки.

Комплект во многом влияет на то, какие задачи машина может выполнять в базовом виде. Иногда бывает так, что функция в технике заложена, но технически ее выполнить нельзя, так как нужно докупать оснащение. Помните об этом и сразу проверяйте наличие нужных элементов.

Выбирая швейную машину, точно определитесь, для каких задач и с какой периодичностью будете ее использовать. Тогда вы точно подберете оптимальный по функциям и цене вариант без ущерба качеству работы. Успешной покупки!

