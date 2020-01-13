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среда, 15 января 2020 23:28

Роскошь зашкаливает: 20 идей для ванной комнаты
20

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Ванная мечты: оригинальные идеи шикарного интерьера
Фото: idei-dekoru.com
Ванная мечты: оригинальные идеи шикарного интерьера
Ванная мечты: оригинальные идеи шикарного интерьера
Ванная мечты: оригинальные идеи шикарного интерьера
Ванная мечты: оригинальные идеи шикарного интерьера

Ванная комната - место для расслабления. Поэтому атмосфера в этой комнате должна быть максимально комфортной и уютной.

Чтобы она стала такой, стоит приложить максимум фантазии и изысканного вкуса.

Выбирая будущий стиль помещения ванной комнаты, владельцу квартиры следует обратить внимание, что в выбранном дизайне придется отказаться от неподходящих ему деталей и аксессуаров. К примеру, хай-тек будет точно несовместим с пластиковыми стаканами для щеток и мыльницами, а ретро-стиль потребует от вас выбросить в мусор металлические держатели для полотенец.

Современный стиль приветствует гармоничное сочетание ярких цветов в предметах интерьера, использование зонирования и визуального разделения пространства на функциональные области. Этому направлению дизайна ванной комнаты присущи встроенный в стену подвесной унитаз, небольшая душевая кабина или угловая гидромассажная ванна.

В этой подборке показаны комнаты, от которых трудно отвести взгляд. Полностью воссоздать такой дизайн удастся не каждому, однако отдельные элементы взять на заметку не праздный.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тесная ванна: 20 способов оригинально скрыть унитаз

Характерными чертами индустриального стиля является подчеркнутая грубость и простота, демонстративная незавершенность и "открытость". Все то, что во время ремонта обычно стараются тщательно скрыть, этот стиль позволяет выставить напоказ и тем самым превратить в оригинальный декор. Речь идет о трубах, арматуру, балки, крепления, вентиляцию, электропроводку, строительные материалы.

Подробнее как обустроить ванную в этом стиле далее в статье.

idei-dekoru.com
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