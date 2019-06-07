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воскресенье, 09 июня 2019 02:24

Стол-скатерть и овца из туалетной бумаги: показали сумасшедшие дизайнерские произведения
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В сети показали невероятные дизайнерские работы
Фото: instagram.com/topdezigners
В сети показали невероятные дизайнерские работы
В сети показали невероятные дизайнерские работы
В сети показали невероятные дизайнерские работы
В сети показали невероятные дизайнерские работы

В сети показали невероятные интерьеры комнат, дизайны мебели и бытовых мелочей. Они поражают уникальностью, практичностью и красотой.

Все фото размещены в Instagram-аккаунте Topdezigners. Отличаются необычными формами, например стеклянный стол-скатерть, овца из туалетной бумаги, подвесные кресла и странные лампы, пишет boredpanda.com.

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Все работы преимущественно изготовлены из дерева, камня, цемента, металла и стекла. Это создает ощущение свежести, натуральности и покоя.

Сад можно иметь не только на даче, но и в квартире. Правда, он будет меньше по размеру, зато не менее уютный. Благодаря растениям можно обустроить зону для отдыха. Растения могут быть большими и стоять в горшках на полу или меньше и весить на стене.

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