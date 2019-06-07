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пятница, 07 июня 2019 12:18

Натяжные потолки: модные тренды в дизайне помещений

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Натяжные потолки: модные тренды в дизайне помещений
Особой популярностью пользуются двухуровневые потолки, когда один из уровней собирается из гипсокартонных профилей, а на другой монтируется натяжной потолок. Фото: Prom.ua

Потолок – одна из главных визуальных составляющих любой комнаты. Наравне с мебелью, обоями или краской на стенах, потолок привлекает к себе внимание и играет не последнюю роль в дизайне помещений – от ванной до детской.

Натяжной потолок – современный вариант отделки, который не только отличается повышенной практичностью, быстрым монтажом (если обратиться к профессионалам), долгим сроком эксплуатации, но и эстетически приятным, а если необходимо, то и необычным внешним видом.

Разные уровни и формы

С помощью специальных профилей опытные монтажники могут сделать натяжные потолки практически любой формы, площади, наклона. Это позволяет монтировать подобные потолки в любых помещениях, в том числе на мансардных этажах, а также устанавливать потолки разных типов, цветов, фактуры даже на площади одной комнаты.

Особой популярностью пользуются двухуровневые потолки, когда один из уровней собирается из гипсокартонных профилей, а на другой монтируется натяжной потолок. Учитывая разнообразие возможных форм, а также широкую гамму цветов потолочного материала, с помощью данной техники удается создать на самом деле уникальные интерьерные дизайны в соответствии с выбранным стилем – от классики до модерна и хай-тек.

Подсветка

Еще одно интересное решение – это использование светодиодной подсветки для потолка. Светодиодные осветительные элементы, как правило, лента, монтируются в скрытую нишу или короб, подсвечивая всю поверхность потолка или определенные участки. Возможно использование различных цветов – от привычного белого света до необычных зеленых, красных, фиолетовых вариантов подсветки.

Учитывая выбор цветовых решений для самого потолка или даже фотопечати на его поверхности, с помощью дополнительно установленной подсветки комнату можно изменить до неузнаваемости.

Разные материалы для натяжного потолка

Обычный натяжной потолок чаще всего монтируют из специального ПВХ материала. Он может быть и глянцевым, и полуматовым, и полностью матовым, в зависимости от интерьерного дизайна, природного и искусственного освещения, личных предпочтений.

Более эксклюзивный вариант – это тканевые материалы для натяжного потолка. Они имеют матовую структуру и добавляют уюта. Обычно их монтируют в гостиные, спальни, детские. При условии правильного монтажа специалистами тканевые потолки, в том числе, повышают звукоизоляцию помещения.

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Дата
07
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  • Да, после гибели 5-летнего Кирилла должен был сделать это сразу
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  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
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