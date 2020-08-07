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пятница, 07 августа 2020 18:36

Показали модную ограждение двора и цветника

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Показали модную ограждение двора и цветника
Глянцевым евроштахетником огораживают дачу

Сейчас в тренде ограда с евроштахет. Они выглядят деревянные, но их изготавливают из цветной жести - профнастила. В отличие от этого сплошного щита, евроштахетник просвечивает территорию. Огородить можно и детские площадки и цветники. Только высоту нужно выбрать наименьшее.

Это новинка на рынке, не боятся коррозии или влаги.

Крепят к столбам и перекладин забора, как и доски: вертикально или горизонтально. Их не нужно красить. Служат не менее 30 лет. Есть глянцевые, матовые. Популярные цвета - зеленый, коричневый, графитовый, бордовый, синий. Есть со структурой настоящего дерева, сверху закругленные или прямые.

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Между каменными столбами забора прикручивают перекладины. Для этого берут профильные трубы сечением 2 на 5 см. К ним крепят штакетины.

Метровая евроштахетина стоит до 30 грн.

Мебель для сада не обязательно покупать. Их можно сделать из остатков древесины. От этого они не будут выглядеть слишком просто. Главное, вся мебель стоит покрыть лаком. Так будут защищены от дождя и снега.

В этой галерее можно выбрать простые и стильные решения мебели, которые помогут обустроить приусадебный участок комфортно и со вкусом.

Автор: Екатерина Романчук
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07
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