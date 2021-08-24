Интересный объект в США продают за потрясающую сумму

Фото: dailymail.co.uk

В США выставили на продажу особняк, который риелторы назвали самой интересной недвижимостью в стране. Он расположен в городе Сент-Луис штата Миссури.

Об этом пишет Daily Mail.

Роскошный дом имеет множество причудливых функций, которые развлекут даже самых прихотливых жителей. От мини-колеса обозрения в крытый баскетбольной площадки, двух тренажерных залов и двухэтажной библиотеки.

Жилье имеет 7 спален, 13 ванных комнат, конференц-зал, игровую комнату и боулинг. Все это оценили владельцы в 20 миллионов долларов - 533 миллионов гривен.

По словам риелторов, объект может войти в историю как самый дорогой особняк в городе.

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Этот объект построили в 2001 году на участке в 80 000 квадратных метров. Площадь недвижимости - около 1,4 тысячи квадратных метров. Здесь есть все необходимое для комфортной жизни: конюшня, грот с водопадом, огромный гараж, бассейн с горками, баскетбольная площадка. Риелторы считают имение интересным объектом в США.

Панорамный двор с внутренним двориком - мечта многих. Чтобы жилье было продумано до мелочей, можно одолжить идеи у профессионалов. Например, архитектор Барри Кондон с Condon Scott Architects спроектировал новое здание на террасе в курортном месте Ванаци в Новой Зеландии. В нем наклонены крыши и глубокие карнизы.