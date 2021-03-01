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понедельник, 01 марта 2021 13:58

Где лучше поместить увлажнитель воздуха в квартире?

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В отопительный период воздух в квартирах имеет крайне низкую влажность. А это тот показатель, пренебрегать которым ни в коем случае нельзя. Излишняя сухость может стать причиной обострения аллергии, шелушения кожных покровов, насморка и даже головной боли. Дабы оградить человека от подобных проблем, был создан увлажнитель воздуха.

Выбираем место для "мокрого квартиранта"

  Излишняя сухость может стать причиной обострения аллергии, шелушения кожных покровов, насморка и даже головной боли
Излишняя сухость может стать причиной обострения аллергии, шелушения кожных покровов, насморка и даже головной боли

Став владельцем увлажнителя, хочется непременно использовать его с максимальной пользой. Вот тут мы и задаемся вопросом: "А куда его поставить?" Для его безопасной и эффективной работы существует ряда правил.

Правило первое – подобрать подходящий тип устройства:

• традиционный (холодного типа) – производит испарение воды без нагрева с помощью кулера, как бы выдувающего микрокапли;
• паровой – увлажняет по принципу чайника, а потому наряду с влажностью немного повышается температура воздуха;
• ультразвуковой – частички пара образуются благодаря высокочастотным звуковым волнам и подаются наружу воздушным потоком от вентилятора.

Правило второе – не следует ставить его непосредственно на пол, т. к. вскоре он покроется конденсатом. Лучше поднять прибор на 1 м от него. Так пар будет равномерно рассеиваться.

Правило третье – располагать увлажнитель подальше от включенных радиаторов отопления, чтобы выделяющийся пар не высыхал, едва показавшись из сопла.

Правило четвертое – устройства горячего типа устанавливать в недоступном для детей месте.

Эти простейшие приемы помогут поддерживать необходимый уровень влажности в помещении, не доставляя хлопот.

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