Дом в лесу со сказочным пейзажем сбивает наповал

Фото: contemporist.com

С каюты сделали современный дом для отдыха на берегу озера.

Об этом пишет Contemporist

Оригинальный дом в Остине, штат Техас построили в 1950-х годах как каюту для озерных каникул. После преобразования он стеклянные стены, что сделало его развлекательным пространством на открытом воздухе. Это позволяет наслаждаться естественным светом и видами из любого места.

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Внутри есть гостиная и обеденная зона. Рядом расположена кухня, в которой есть шкафы на деревянных ножках, которые создают физическое и визуальное пространство между полом и шкафами. Фронтальный стеклянный холодильник дополняет дизайн кухни, а кухонный шкаф сохраняет оборудование для приготовления кофе.

В доме есть винный погреб и прихожая со встроенными стеллажами, которые соединяют различные зоны дома. Спальня поражает видом на озеро на 180 градусов через окна от пола до потолка.

В ванной комнате есть двойные умывальники и ванная у окон. В другой - темная тумба с мраморным верхом и металлическим подсветкой.

Удобно жить можно и в трубе. Это доказали архитекторы дома трубы. Ее диаметр 3,5 м и длину 12 м. Уникальная кабина внешние из нержавеющей стали и обшитым деревом интерьером. Одной из основных особенностей проекта является бесшовная облицовка из листового листа из нержавеющей стали 4 мм. Под ним есть система отвода барабанного звука дождя.