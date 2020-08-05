Бирюза впечатляет: показали яркие варианты оформления жилья

Фото: dekoriko.ru

Модно выглядеть в цвете бирюзы будет и спальная комната, и ванная, а также кухня или гостиная. Нужно принять во внимание, что бирюзовыми может быть не только элементы мебели, но и стены, и декоративные части интерьера.

Главное преимущество использования этого цвета заключается в том, что он ассоциируется со спокойствием. Поэтому позволяет расслабиться после тяжелого рабочего дня и набраться сил. Универсальность цвета позволяет использовать его при оформлении практически любых интерьеров, независимо от их стиля.

При декоративном оформлении комнаты следует учитывать возможные сочетания цветов с бирюзовым: светлые пастельные, оттенки белого, черный и коричневый, яркие цвета, такие как розовый, желтый, голубой, зеленый, оттенки самого бирюзового - такие сочетания дадут свободу фантазии и превратят любую комнату .

Использование светлых бирюзовых тонов дает возможность не только визуально увеличить помещение, но и предоставить ему какой-то загадочности и легкости. Иными словами, оформлять в таком цветовом решении следует, в первую очередь, небольшие помещения.

Подобные краски можно применять даже в габаритных спальнях, которые могут похвастаться большим количеством свободного пространства и высокими потолками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Впечатляющая гостиная: показали стильные идеи фиолетового дизайна

Бирюзовый цвет по праву считается естественным, поэтому такая спальня будет способствовать расслаблению. Психологи утверждают, что голубые оттенки оказывают положительное влияние на нервную систему, повышают настроение и дарят ощущение уюта.

Дизайн прихожей стильно украшать в серых тонах. При этом неважно это современный стиль или гламурный.

Для этого облицовки важно, чтобы покрытие стен была устойчива к грязи. Хорошо подойдут виниловые обои, которые покрыты тонким слоем ПВХ-пленки. Контакт с мокрой от дождя курткой не повлияет на ее внешний вид.