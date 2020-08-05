 
Ексклюзивы
1/5
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 1008
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 387
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18360
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3672
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 900
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6786
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 963
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 828
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 603
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1098
Фото
Все фото
18
11
16
18
12
Бирюза впечатляет: показали яркие варианты оформления жилья
Бирюза впечатляет: показали яркие варианты оформления жилья
Дизайн столовой: как грамотно разделить пространство
Дизайн столовой: как грамотно разделить пространство
Рабочий кабинет дома: правила обустройства пространства
Рабочий кабинет дома: правила обустройства пространства
Уютная гостиная: как обставить комнату в стиле кантри
Уютная гостиная: как обставить комнату в стиле кантри
Пространство и шик: невероятный имение поражает замыслу
Пространство и шик: невероятный имение поражает замыслу
Видео
Все видео
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
Как красиво украсить елку на Новый год
Как красиво украсить елку на Новый год
Интервью
1/5
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 1008
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6786
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 711
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 603
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 783
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
05 августа 2020
Просмотров: 54
Голос перепілки
Вночі вийшов з хати. Світили тільки зорі, без місяця. Стояв і слухав прохолодно-переливчасті співи цвіркунів. І враз на тій самій ноті, до них ...
среда, 05 августа 2020 17:43

Бирюза впечатляет: показали яркие варианты оформления жилья
18

  Комментировать

Яркий интерьер 2020: бирюзовый цвет подходит для всех стилей
Фото: dekoriko.ru
Яркий интерьер 2020: бирюзовый цвет подходит для всех стилей
Яркий интерьер 2020: бирюзовый цвет подходит для всех стилей
Яркий интерьер 2020: бирюзовый цвет подходит для всех стилей
Яркий интерьер 2020: бирюзовый цвет подходит для всех стилей

Модно выглядеть в цвете бирюзы будет и спальная комната, и ванная, а также кухня или гостиная. Нужно принять во внимание, что бирюзовыми может быть не только элементы мебели, но и стены, и декоративные части интерьера.

Главное преимущество использования этого цвета заключается в том, что он ассоциируется со спокойствием. Поэтому позволяет расслабиться после тяжелого рабочего дня и набраться сил. Универсальность цвета позволяет использовать его при оформлении практически любых интерьеров, независимо от их стиля.

При декоративном оформлении комнаты следует учитывать возможные сочетания цветов с бирюзовым: светлые пастельные, оттенки белого, черный и коричневый, яркие цвета, такие как розовый, желтый, голубой, зеленый, оттенки самого бирюзового - такие сочетания дадут свободу фантазии и превратят любую комнату .

Использование светлых бирюзовых тонов дает возможность не только визуально увеличить помещение, но и предоставить ему какой-то загадочности и легкости. Иными словами, оформлять в таком цветовом решении следует, в первую очередь, небольшие помещения.

Подобные краски можно применять даже в габаритных спальнях, которые могут похвастаться большим количеством свободного пространства и высокими потолками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Впечатляющая гостиная: показали стильные идеи фиолетового дизайна

Бирюзовый цвет по праву считается естественным, поэтому такая спальня будет способствовать расслаблению. Психологи утверждают, что голубые оттенки оказывают положительное влияние на нервную систему, повышают настроение и дарят ощущение уюта.

Дизайн прихожей стильно украшать в серых тонах. При этом неважно это современный стиль или гламурный.

Для этого облицовки важно, чтобы покрытие стен была устойчива к грязи. Хорошо подойдут виниловые обои, которые покрыты тонким слоем ПВХ-пленки. Контакт с мокрой от дождя курткой не повлияет на ее внешний вид.

homediz.info
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Бирюза впечатляет: показали яркие варианты оформления жилья». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
августа

Недовольные властью создали армию

"Доклад вызвал шумные аплодисменты" - на всероссийском съезде делегат выступил на украинском языке

Начался Большой террор

Киноактрису нашли мертвой в ее доме

18 месяцев был сумасшедшим - каким оказалась жизнь писателя Ги де Мопассана

Самое читаемое
Переброшены машины, стертые в пыль дома - фоторепортаж Reuters с эпицентра взрыва в Бейруте
Переброшены машины, стертые в пыль дома - фоторепортаж Reuters с эпицентра взрыва в Бейруте
20
 Просмотров: 13203
Певица Ирина Федишин поразила сексуальными фото
Певица Ирина Федишин поразила сексуальными фото
9
 Просмотров: 10935
Избитую на турецком пляже украинскую топ-модель обвинили во лжи: новые подробности скандала
Избитую на турецком пляже украинскую топ-модель обвинили во лжи: новые подробности скандала
7
 1 Просмотров: 10080
Остановились отдохнуть: новые подробности убийства 8-летнего мальчика
Остановились отдохнуть: новые подробности убийства 8-летнего мальчика Просмотров: 9810
Нардеп публично извинился перед женой за обвинения в измене и драку
Нардеп публично извинился перед женой за обвинения в измене и драку
 Просмотров: 6849
Дом
Дизайн столовой: как грамотно разделить пространство
Дизайн столовой: как грамотно разделить пространство
11
 Просмотров: 279
Рабочий кабинет дома: правила обустройства пространства
Рабочий кабинет дома: правила обустройства пространства
16
 Просмотров: 675
Уютная гостиная: как обставить комнату в стиле кантри
Уютная гостиная: как обставить комнату в стиле кантри
18
 Просмотров: 4995
Пространство и шик: невероятный имение поражает замыслу
Пространство и шик: невероятный имение поражает замыслу
12
 Просмотров: 1395
Садовая мебель на дачу: как приятный отдых сделать удобным
Садовая мебель на дачу: как приятный отдых сделать удобным
9
 Просмотров: 1143
Больше всего комментируют
14
Самолет Путина приземлился в Крыму. Ранее туда прибыл Медведчук - СМИ
10
Кортежи Зеленского даже не снились Порошенко - мэр Днепра Филатов
4
Кравчук предлагает сделать Донбасс свободной экономической зоной
2
Требований по особому статусу Донбасса в Минских соглашениях нет - Кравчук
2
Взрыв в Бейруте: рассказали подробности о судне, которое прибыло из Мариуполя
Голосов: 560
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua