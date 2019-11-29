Золото, драгоценные камни и кинжал - президент издал указ символике

29 ноября 1999 года президент Украины Леонид Кучма издал указ о официальных символах главы государства - флаг, знак, гербовая печать и булава. Для них использовали золото и драгоценные камни, спрятали холодное оружие.

До того символом президентской власти был только прапор. Он имел скромнее полотнище, но красивее черенок.

Новый шелковый штандарт вышили на специальном оборудовании. На одной стороне нанесено более миллиона стежков нитью двух оттенков - червонного и желтого золота. Трезубец вышитый на специальной подложке, поэтому получился объемным. По такой же технологии сделаны и флаги королевы Великобритании, президентов США и Франции. Древко флага на верхушке имеет шар из оникса, который оснащен орнаментом из желтого металла.

Автор: kp.ua Штандарт президента Украины вышитый золотыми нитями

Знак президента Украины имеет форму орденской цепи. Изготовлен из белого и желтого золота 585 пробы. Весит почти 400 граммов. Состоит из медальона-подвески, 6 медальонов и 12 декоративных звеньев.

Медальоны расписаны вручную, на них изображены княжеский трезубец, галицкий Лев - герб Галицко-Волынского княжества, знак "Погони" - герб Великого княжества Литовского, в состав которого входили украинские земли, знак "Казак с мушкетом" - символ Гетманщины и Украинского казацкого государства, герб "Абданк-Сырокомля" - родовой герб Богдана Хмельницкого, герб Украинской Народной Республики.

Автор: pl.oblast.online Знак президента содержит изображение 6 древних гербов

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Печать из серебра изготовил за неделю киевский ювелир Михаил Чебурахин. Весит почти 500 г. Ее рукоятка украшена лазуритовым шаром. Тубус позолоченный.

Она имеет круглую форму. В центре - изображение малого государственного герба Украины. Над ним написано "Президент Украины". Внизу - стилизованное изображение знака отличия Президента Украины "Ордена князя Ярослава Мудрого".

Автор: nbuv.gov.ua Печатка весит до 500 г

Булаву изготовили из позолоченного серебра. Рукоятка и верхушку украсили декоративным орнаментом. По традиции, инкрустировали 64 камнями - изумрудами и гранатами. Весит 750 г.

В ручку булавы спрятали трехгранный стилет - кинжал, из булатной стали с выгравированным позолотой латинским девизом Omnia reverturum - "Все возвращается". Он с булавы извлекается с помощью кнопки, украшенной изумрудом.

Автор: tverezo.info В булаве президента спрятан кинжал

Символы президентской власти впервые были использованы во время инаугураций Леонида Кучмы 30 ноября 1999-го.

Президент Украины Леонид Кучма победил во втором туре президентских выборов 14 ноября 1999-го. Политик возглавил государство во второй раз. Первый тур состоялся 31 октября. Активная подготовка к нему проходила задолго до предвыборной кампании. В борьбу включились все имеющиеся политические силы, и особенно представители коммунистов и социалистов. Они давили на рост безработицы и снижение благосостояния, торможение важных реформ действующей властью. На фоне кампании в обществе усилилась ностальгия по советскому прошлому.

Символы президентской власти впервые были использованы во время инавгураций Леонида Кучмы 30 ноября 1999-го.