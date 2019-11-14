Коммунисту не дали управлять государством

Леонид Кучма одержал решительную победу над Василием Симоненко во втором туре выборов 1999 года Фото: focus.ua

Президент Украины Леонид Кучма победил во втором туре президентских выборов 14 ноября 1999-го. Политик возглавил государство во второй раз.

Первый тур состоялся 31 октября. Активная подготовка к нему проходила задолго до предвыборной кампании. В борьбу включились все имеющиеся политические силы, и особенно представители коммунистов и социалистов. Они давили на рост безработицы и снижение благосостояния, торможение важных реформ действующей властью. На фоне кампании в обществе усилилась ностальгия по советскому прошлому.

По тогдашней социологией реальный шанс на победу имели действующий президент - беспартийный Леонид Кучма, председатель Народного Руха Украины Вячеслав Чорновил, депутаты от коммунистов и социалистов Александр Мороз, Василий Симоненко и Наталия Витренко.

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25 марта 1999 Вячеслав Чорновил погиб при невыясненных обстоятельствах в автокатастрофе на шоссе под Борисполем. А уже непосредственно перед первым туром часть кандидатов сняла свои кандидатуры в пользу председателя компартии Василия Симоненко, который и стал главным претендентом на президентское кресло рядом с Леонидом Кучмой.

Несмотря на все попытки коммунистов, Кучма одержал победу в первом туре, однако не набрал 50% необходимых голосов. Во втором туре 14 ноября за него проголосовало 56% избирателей, а за Петра Симоненко - около 37,7%. Больше всего голосов Кучма получил в западных областях.

Политик возглавлял государство с 1994 - 2005 год. Его президентство вошло в историю страны как неоднозначное.

Сессия большого совета Народного Руху Украины выдвинула кандидатом в президенты Украины председателя Львовской области Вячеслава Черновола 1 сентября 1991 года. На выборах кандидатуру Чорновила поддержали Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская области. Победил Леонид Кравчук.