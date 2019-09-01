Диссидент стал кандидатом в президенты Украины

Вячеслава Черновола выдвинули кандидатом в президенты. Фото: Википедия

Сессия большого совета Народного Руху Украины выдвинула кандидатом в президенты Украины председателя Львовской области Вячеслава Черновола 1 сентября 1991 года.

На выборах кандидатуру Чорновила поддержали Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская области. Победил Леонид Кравчук.

После выборов произошло реформирование местных органов власти. Областные головы стали назначаться президентом.

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Чорновил считал недопустимым быть подчиненным Кравчука и ушел в отставку. Сосредоточился на работе в Верховной Раде и Народном Рухе Украины.

25 марта 1999 лидер партии Народный Рух Украины 61-летний Вячеслав Чорновил погиб в автокатастрофе. Трагедия произошла на 5-м километре автотрассы Борисполь-Золотоноша. Автомобиль Toyota на большой скорости врезался в КамАЗ с прицепом, груженый пшеницей, который разворачивался посреди шоссе. Чорновил и его водитель Евгений Павлов погибли мгновенно. Пресс-секретаря Дмитрия Понамарчука госпитализировали с тяжелыми травмами в больницу.