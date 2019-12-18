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среда, 18 декабря 2019 18:41

Золота каблучка і кулон з богинею - виявили старовинне поховання царів

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Золота каблучка і кулон з богинею - виявили старовинне поховання царів
В Греции нашли древние захоронения. Фото: Reuters

Две царские гробницы с драгоценностями нашли в Греции.

Их возраст оценивается в 3 тыс. лет, сообщает ВВС.

Захоронение расположены на юге Пелопоннеса, у дворца бронзового века в Пилосе.

Исследователи обнаружили золотое кольцо с изображением быков и снопов из ячменя и кулон с портретом египетской богини. Американские археологи говорят, что гробницы относятся к Микенскому периоду.

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Своды обеих могил упали еще в античные времена. Захоронения оказались заваленными и грабители не смогли проникнуть туда.

Небольшую статую сфинкса нашли археологи в ходе раскопок в провинции Эль-Минья в центральной части Египта. Фигура сделана из известняка. Ее высота составляет 35 см, длина - 55 см.

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