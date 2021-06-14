Жителей стран Балтии начали депортировать

Советские оккупанты депортировали членов семей "социально опасных элементов". Фото: Kulturologia

14 июня 1941 года начались депортации из стран Балтии.

16 мая в Москве приняли постановление "Об очистке Литовской, Латвийской и Эстонской ССР от антисоветского, уголовного и социально-опасного элемента". В лагеря отправляют бывших военных, политиков, землевладельцев. Членов их семей депортируют в Сибирь.

Сначала планируют депортировать 39 395 человек. В ночь с 13 на 14 июня 1941 в дома начали заходить советские войска. Зачитывали постановления, на основании которых людей арестовывают или отправляют в высылку. Подогнали 490 вагонов для депортированных.

"В комнатах был огромный беспорядок. Дети плакали, военные что-то искали и сбрасывали книги с полки отца. Моя мать встала со стула и положила в свою чемоданы пряжу с запахом нафталина. Папа что-то упаковал под взглядами вооруженных. С кладовой в одну коробку бросали копченое м мясо и полмешка гороха. Туда же поместилась и ручная швейная машина. "Быстрее! Быстрее!" - кричали солдаты", - вспоминала депортацию эстонка Гельви Коппель.

Семьям позволяли взять до 100 кг личных вещей. Мужчин отделяют от женщин и детей, их везут в концлагеря.

По подсчетам историков, во время транспортировки погибло 3,8 тыс. человек. Согласно докладной записке наркома государственной безопасности Всеволода Меркулова на имя секретаря ЦК ВКП (б) Иосифа Сталина и наркома иностранных дел Вячеслава Молотова от 17 июня 1941 года о результатах операции в трех странах Балтии депортировали 25 171 человека и арестовали 14467 человек. В Литве - 5664 арестованных и 10 187 выселенных; в Латвии - 5625 арестованных и 9546 выселенных, в Эстонии - 3178 арестованных и 5978 выселенных. Среди переселенцев были также евреи и русские.

"С поезда они сошли на берег Чулыма, в Красноярском крае, у Ачинска. Неделю они там прожили, с ними были соседи из их района - Шалтсы, Стурисы, Вилд. Люди были разные - интеллигенты, полицейские, крестьяне, даже гимназисты. Затем всех стали разбирать на разную работу. Местные относились к приезжим ужасно, потому что всем сказали, что это враги народа, фашисты и эксплуататоры. Жили все в бараке с нарами. Было голодно. Мама заболела, ей посоветовали водки выпить залпом. Закусить дали болтушку - это мука с водой. Мама лежала на верхних нарах и ее стало рвать. Внизу какая-то женщина это увидела, стала подставлять руки и кричать: каша, каша!" - рассказывала латвийка Надежда Ариньш историю своей матери.

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После смерти Сталина люди получили возможность вернуться домой. Их заставляли подписать документ об отказе от имущества. В 1990-х правительства балтийских стран провозгласили депортации геноцидом.

9 июня 1940 года Красная армия получила приказ начать войну на море против стран Балтии. Предстоящая операция стала частью советской оккупации. В документе № 02622 говорилось, что Балтийский флот должен был перейти под командование Ленинградского военного округа и быть готовым к выполнению боевых задач уже 12 июня.