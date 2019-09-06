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пятница, 06 сентября 2019 12:13

Жили в телегах: показали будни жителей Лондона в XIX в
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Какой была уличная жизнь бедняков Лондона в 1870-х
Фото: facebook.com/BelleEpoqueUA
Какой была уличная жизнь бедняков Лондона в 1870-х
Какой была уличная жизнь бедняков Лондона в 1870-х
Какой была уличная жизнь бедняков Лондона в 1870-х
Какой была уличная жизнь бедняков Лондона в 1870-х

Показали фото уличной жизни бедных жителей Лондона в конце XIX в.

В 1877-1878 годах журналист Адольф Смит и фотограф Джон Томсон выпустили серию статей о повседневности нищих Лондона. Материалы сопровождались замечательными фотографиями. Благодаря им имеем документальное свидетельство о быте лондонских низов того времени, сообщают Хроники Прекрасной Эпохи.

На них можно увидеть повседневные дела бедных людей: торговлю, очереди за хлебом и мороженым, обслуживание богатых и проживание в телегах.

СМОТРИТЕ ФОТО: Грациозные и стильные - как в старину охотились женщины

Фотограф из Южной Африки Роджер Баллен обладает редкой способностью устанавливать связь с подсознанием зрителя. Персонажами его фотографий становятся реальные отщепенцы. Это южноафриканские бедняки, многие из которых к тому же инвалиды или психически нездоровые люди

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