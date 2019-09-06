Жили в телегах: показали будни жителей Лондона в XIX в

Фото: facebook.com/BelleEpoqueUA

Показали фото уличной жизни бедных жителей Лондона в конце XIX в.

В 1877-1878 годах журналист Адольф Смит и фотограф Джон Томсон выпустили серию статей о повседневности нищих Лондона. Материалы сопровождались замечательными фотографиями. Благодаря им имеем документальное свидетельство о быте лондонских низов того времени, сообщают Хроники Прекрасной Эпохи.

На них можно увидеть повседневные дела бедных людей: торговлю, очереди за хлебом и мороженым, обслуживание богатых и проживание в телегах.

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Фотограф из Южной Африки Роджер Баллен обладает редкой способностью устанавливать связь с подсознанием зрителя. Персонажами его фотографий становятся реальные отщепенцы. Это южноафриканские бедняки, многие из которых к тому же инвалиды или психически нездоровые люди