Женщины на набережной и ярмарка в центре - уникальные фото послевоенного Киева

Фото: "Вечірній Київ"

Показали коллекцию фотографий киевского архитектора Бориса Ведерникова.

Он фотографировал Киев в 1940-1960 годах. Фотографии публикует администратор страницы "Старі фото Києва" Игорь Потабачный, сообщает "Вечірній Київ".

"Коллекцию пленок мне передала подписчица страницы, когда получила их от соседки Бориса Ведерникова. Когда я впервые увидел эти кадры, то просто "утонул" в них - сканировал и сканировал. А теперь постепенно публикую по мере оцифровки на странице "Старі фото Києва" и они имеют просто сумасшедший отклик у подписчиков группы и постепенно расходятся сетью", - рассказал он.

Ведерников фотографировал послевоенный Киев на протяжении 15 лет. Делал много фотографий из центра города и набережной Днепра.

"У него есть фото набережной Днепра без пешеходного моста на Труханов остров, а затем появляются кадры, как его начинают строить, и как меняется внешний вид этого любимого многими поколениями горожан места. И эти фотографии сделанные в разное время года выглядят впечатляюще, хотя они и черно-белые. Конечно, у него много фото из строительства школ в разных уголках столицы, ведь он их проектировал", - говорит администратор страницы.

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Автор фотографий был одним из авторов проекта реконструкции НСК "Олимпийский" 1967 года. Разработал типовые проекты школ, которые строили с середины 1960-х годов по всей Украине. О его жизни известно мало.

В сети опубликовали ретро фотографии Киева середины прошлого века. Фотографиями поделились на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook.