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Жен Бандеры и Шухевича изобразили на банках сгущенки

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Жен Бандеры и Шухевича изобразили на банках сгущенки
Ярославу Бандеру, Наталью Березинскую-Шухевич, Веру Коцюбинскую и Александру Скоропадского изобразили на банках сгущенки. Фото: TABASCO

Биографии и портреты жен командира УПА Романа Шухевича, лидера ОУН Степана Бандеры, гетмана Павла Скоропадского и писателя Михаила Коцюбинского изобразили на банках сгущенного молока. Выпустили лимитированную серию, которую отправят военным на Донбасс. Так хотят напомнить о значении роли женщин в истории Украины.

"8 марта во медиапространстве обычно вспоминают Розу Люксембург, Клару Цеткин и Софью Ковалевскую. Забывают об украинских женщинах, которые непосредственно влияли на ход истории Украины. Мы решили напомнить о тех, кто оказался несколько в тени известных мужчин.

Ярослава Бандера была членом Ассоциации украинских студенческих организаций в Польше до 1939 года. Наталья Березинская-Шухевич спасала еврейских детей от немецких захватчиков. Вера Коцюбинская основала первую украинскую школу в Чернигове. Александра Скоропадська поддерживала мужа в эмиграции, взяла на себя весь быт и написала книгу, посвященную генеалогии Скоропадских", - рассказал председатель наблюдательного совета Ичнянского молочного комбината Валентин Запорощук.

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Дизайн и концепцию проекта создала команда украинского креативного агентства TABASCO, которая перед тем разработала "Боевую сгущенку" для Вооруженных Сил Украины.

Серия сгущенного молока, посвященная выдающимся женщинам Украины, - исключительно сувенирная. Ее не будут продавать, а передадут военным.

Плакаты "Украинская революция 1917-1921" презентовали в Киеве на фестивале "История: UA". На них изобразили офицеров украинской армии периода революции. Комплекты распространят по воинским частям.

"Когда проводили исторические лекции для военных, то они жаловались на нехватку визуальных материалов. Тогда и возникла идея создания постеров с изображением ведущих украинских офицеров. Для первого комплекта плакатов выбрали 12 человек. Все они профессиональные военные, которые в важный момент взялись за создание и развитие украинской армии. Большинство из них - неизвестные деятели. Это делает плакать еще более ценными ", - рассказывает Gazeta.ua основательница Экспертного корпуса, историк Татьяна Швидченко.

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Дата
04
марта

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