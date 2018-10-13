Плакаты с лучшими украинскими офицерами раздадут военным частям

Плакаты "Украинская революция 1917-1921" презентовали в Киеве на фестивале "История: UA". На них изобразили офицеров украинской армии периода революции. Комплекты распространят по воинским частям.

"Когда проводили исторические лекции для военных, то они жаловались на нехватку визуальных материалов. Тогда и возникла идея создания постеров с изображением ведущих украинских офицеров. Для первого комплекта плакатов выбрали 12 человек. Все они профессиональные военные, которые в важный момент взялись за создание и развитие украинской армии. Большинство из них - неизвестные деятели. Это делает плакать еще более ценными ", - рассказывает Gazeta.ua основательница Экспертного корпуса, историк Татьяна Швидченко.

Фото: Александр Гандзий

На плакатах изображены командир Украинских сечевых стрельцов Евгений Коновальца, военный врач Кристина Сушко, военный министр Всеволод Петрив, командир авиации Украинской галицкой армии и сын писателя Петр Франко, командиром Крымской группы Армии УНР Петр Болбочан, командир Отдельного конно-горного пушечного дивизиона Алексей Алмазов, командир третьей Железной стрелковой дивизии Александр Удовиченко, Начальный комендант Украинской галицкой армии Михаил Емельянович-Павленко, Государственный секретарь военных дел ЗУНР Дмитрий Витовский, полковник генерального штаба Армии УНР Василий Тютюнник, министр морских дел УНР Михаил Белинский и генерал-хорунжий Армии УНР Марко Безручко.

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"Мне больше всего приятно, что на плакате появился Василий Тютюнник. О нем знают меньше всего. Он возглавлял Проскуровский прорыв - освобождал нынешние города Хмельницкий и Каменец-Подольский. Интересен еще Всеволод Петрив. Он происходил из Скандинавии. Служил в российской армии, но проникся судьбой украинцев. Одним из первых украинизировал военную часть и привел ее с фронта в Киев к Центральной Рады. Участвовал в боях за Киев в начале 1918 годов", - добавляет историк.

Нарисовал плакаты художник Михаил Дьяченко, который перед тем создал коллекцию плакатов с изображением современных военных и волонтеров. Он взял за основу старые фото. Обработал их вместе с историками и реконструкторами и выполнил новые изображения в цвете.

Настольную игру "УПА - ответ непокорного народа" презентовали в Киевском университете имени Тараса Шевченко, где проходит фестиваль "История: UA". "Эта игра стала известной еще до презентации. Она уже не дает покоя восточному соседу. В российских СМИ началась истерика, что мы будем учить детей воевать методами УПА. Это действительно так. Намерены популяризировать наших партизан, чтобы молодежь знала их. Чтобы враги знали что могут ожидать от украинцев. Игру распространяем по общественным организациях и учебных заведениях. Работаем над превращением ее в мобильное приложение, которое смогут загрузить все желающие", - говорит говорит председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.