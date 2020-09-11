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суббота, 12 сентября 2020 01:13

Зеленский спросил Дуду о захоронении воинов УПА

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Зеленский спросил Дуду о захоронении воинов УПА
Зеленский провел разговор с Дудой. Фото: АП

11 сентября президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефонную с президентом Польши Анджеем Дудой.

Президенты обсудили восстановление могилы УПА, сообщает Офис президента.

"Президент Украины поднял вопрос исторической памяти, а именно - внесение в реестр воинских захоронений и восстановления легальной украинской могилы на горе Монастырь возле с. Верхрата. Президент Польши отметил, что надеется, что уже к следующей встрече глав государств этот вопрос будет снят с повестки дня", - говорится в сообщении.

Главы государств обсудили борьбу с коронавирусом и шаги по противодействию инфекции. Зеленский ознакомил президента Польши с актуальной ситуацией на Донбассе и поблагодарил за поддержку территориальной целостности Украины.

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Следующая встреча президентов должна состояться уже в октябре. Зеленский пригласил Анджея Дуду посетить Украину в октябре этого года. Тот принял приглашение.

В Польше не восстановили могилу воинам УПА на горе Монастырь. Они погибли 2-3 марта 1945 в бою с НКВД.

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