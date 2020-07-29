Зеленский, Кличко, Квасьневский и Кравчук обсудили будущее мемориала в Бабьем Яру

Украинские политики, ученые и международные партнеры обсудили строительство будущего Мемориала в Бабьем Яру. Фото: babynyar.org

Состоялась веб-конфереция с участием президента Украины Владимира Зеленского, мэра Киева Виталия Кличко, членов наблюдательного совета фонда "Мемориал Холокоста "Бабий Яр" и международных партнеров. Участники обсудили строительство мемориала в Бабьем Яру.

Президент подчеркнул важность памяти жертв Холокоста в Украине и поддержал создание мемориала - частную инициативу.

"Многие украинцы носят высокое звание Праведника народов мира. Это украинцы, которые часто ценой собственной жизни спасали евреев во время Холокоста. Создание мемориала - очень важное для нашей страны. В ее истории было много трагических страниц. Однако мы должны помнить о них, рассказывать своим следующим поколениям. Такие моменты должны быть в истории Украины. Они есть в наших рассказах, в памяти, в книгах. Очень хочется, чтобы этот проект был воплощен в жизнь и мы вместе с вами построили историю", - сказал Владимир Зеленский. Об этом сообщает пресс-служба мемориального центра.

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Председатель наблюдательного совета Фонда "Мемориал Холокоста "Бабий Яр" Натан Щаранский отметил, что история Бабьего Яра важна не только для еврейского народа. Ведь на том месте погибли представители и других национальностей, в частности, украинцы, белорусы и поляки. Подчеркивает, что эта инициатива не просто памятник, это будет выдающийся мемориал, где будет и музей, и центр исследования, что будет способствовать повышению толерантности в обществе и будет иметь глобальное значение для позиционирования Украины в мире и для международного признания.

В то же время президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер отметил, что будущий мемориал должен давать посетителям четкий ответ на вопрос, что такое антисемитизм. Этот проект должен быть международным и привлечь внимание всего мира к истории Украины.

Во время конференции свои мнения относительно мемориала высказали президент Польши 1995-2005 гг. Александр Квасьневский, первый президент Украины Леонид Кравчук, министр иностранных дел и вице-канцлер Германии 1998-2005 гг. Йошка Фишер, член наблюдательного совета фонда "Мемориал Холокоста "Бабий Яр" Святослав Вакарчук.

Участники встречи также обсудили дальнейшее взаимодействие в рамках проекта и координацию сторон при подготовке к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра.

В 2016 году создали благотворительный фонд "Мемориал Холокоста "Бабий Яр", который должен был построить музей. Планировали справиться до 2021 года. К финансированию этого частного проекта присоединились российские олигархи и граждане России Михаил Фридман, Герман Хан и Павел Фукс. Это вызвало много вопросов к тому, какую концепцию будут осуществлять частные структуры, связанные с Россией. Украинская еврейская община и культурные деятели были обеспокоены ею. Поэтому процесс создания государственного музея значительно оживился. Территория Бабьего Яра имеет большое значение для Украины и не может быть отдана на откуп частным инициативам. Украинцы считают, что здесь должна быть четкая позиция украинского государства.