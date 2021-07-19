Завитки и листья плюща. Археологи раскопали необычный саркофаг

В испанском городе Мула археологи раскопали древний саркофаг вестготов.

Его обнаружили в пределах старинной римской виллы Лос-Вильярикос, которая пришла в упадок около 1,6 тыс. лет назад. После этого ее часть превратили в некрополь и построили храм, сообщает The Olive Press.

В течение многих лет там нашли более 50 захоронений V-VII вв. Большинство могил были обычными и достаточно скромными. Именно поэтому последняя находка удивила ученых.

Автор: Mula City Council Саркофаг значительно отличался от найденных в той местности раньше

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Необычный саркофаг имеет 2 м в длину. Украшен вырезанными завитками и стилизованным листьями плюща. На лицевой стороне выбита монограмма имени Христа - греческие буквы Хи и Ро. По стилю узоров саркофаг датировали VI в. н.э.

После извлечения из земли, с него сняли крышку. Внутри находились человеческие останки и неизвестные предметы. Их ждет дальнейшее изучение в лабораториях.

Исследователи подчеркнули, что это единственная в своем роде каменная могила того времени, найденная когда-нибудь на юго-востоке Испании.

В 2019 году археологи обнаружили многочисленные руины в древнем городе вестготов Реккополисе, неподалеку Мадрида, Испания. Самой интересной находкой оказалось здание, в котором видят одну из старейших мечетей Европы. Открытие указывает на то, что город, чей возраст достигает 1400 лет, было гораздо больше, чем предполагали. Исследователи обнаружили пригороды, которые располагались перед городской стеной. "Благодаря новому геомагнитному обследованию мы узнали, что пространство, окруженное стенами города, было полностью развито и его население было достаточно большим, чтобы расселяться за городские стены", - заявлял профессор классики и истории Йельского университета Ноэл Ленски.