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вторник, 02 февраля 2021 11:08

Застрелился командир, который попал в окружение

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Застрелился командир, который попал в окружение
Михаил Москалюк был одним из последних командиров УПА Фото: wikipedia

2 февраля 1950 года в окруженной войсками МГБ крыивке на Ивано-Франковщине застрелился командир УПА 28-летний Михаил Москалюк - Спартан. На убежище повстанца чекистов вывел завербованный родственник.

Москалюк родился 8 сентября 1921 года в селе Ивановка - теперь Коломыйского района Ивано-Франковской области. К ОУН присоединился в 1939 году. Тогда же выехал из Украины, чтобы избежать польских репрессий. Во время германо-советской войны вступил в украинский батальон вермахта "Нахтигаль". Стал свидетелем провозглашения Акта восстановления Украинского государства во Львове 30 июня 1941 года. После разгона активных участников провозглашения вступил в 201-й батальон охранной полиции, вскоре вышел из него.

В 1943 году Москалюк стал подстаршиной куреня УНС "Черные Черты", а через год возглавил сотню УПА ВД 59 имени Михаила Колодзинского, состоящую из около 250 бойцов. Именно тогда взял символический псевдоним "Спартан".

Его сотня активно действовала на Коломыйщине и была одной из самых боеспособных в районе. Одним из стрелков был поэт Дмитрий Павлычко.

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С приходом на Западную Украину советских войск, бойцы сотни ушли в подполье. Планировали и вели активные бои с НКВД. Имели много побед, но, также часто попадали в окружения, из которых удавалось выходить. За это Москалюк слыл славой неуловимого.

В течение 1946-1949 годов Спартан был военным рефрентом Коломойского надрайонного провода, а после рефрентом пропаганды.

Чекисты обещали за его голову немалое вознаграждение. В результате на убежище Спартана их вывел муж его родной сестры Марии, завербованный НКВД под псевдонимом "Жуков". Убежище располагалось под семейным домом в Ивановке. Внутри кроме Спартана находилась его жена Ольга и ординарец. Понимая безысходность они сожгли важные документы, а потом застрелились.

Предателя же казнили после расследования Службы безопасности ОУН. Оказалось, что он продал чекистам 18 повстанцев, за что получил немалые деньги.

Последний проводник ОУН Волыни Анатолий Маевский - Улиян, погиб в поселке Здовбица Ровенской области 19 августа 1955 года. В руки МГБ попал связной Маевского Иван Довбенко - Лопух, который сдался властям сам. На первом же допросе он рассказал о местонахождении Улияна в поселке Здовбица. Туда тут же выехали чекисты и советские войска. Когда прибыли на место, Довбенко показал ход к замаскированному люку подземного бункера. Чекисты крикнули внутрь, а вскоре услышали выстрел и почувствовали запах дыма. Маевский застрелился и успел сжечь часть важных документов.

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Дата
02
февраля

Застрелился командир, который попал в окружение

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