Сжег документы и застрелился - командир повстанцев не дался врагу

Анатолий Маевский возглавлял Ровенский окружной провод ОУН, был последним проводником ОУН Волыни. Фото: wikipedia

Последний проводник ОУН Волыни Анатолий Маевский - Улиян, погиб в поселке Здовбица Ровенской области 19 августа 1955 года. На его убежище чекистов вывел предатель.

Анатолий Маевский родился в Ровенской области. Семью репрессировали большевики, они же разграбили семейное хозяйство. Позже юноша поступил в Ровенскую украинскую гимназию, где и присоединился к ОУН. Затем учился в Познанской политехнике, где изучал медицину. С началом Второй мировой войны учительствовал в родном селе Кустин и способствовал развитию повстанческой подпольной сети против советской власти.

Имея успехи, возглавил политическую референтуру Ровенского надрайонного провода ОУН, а в 1945 году - Ровенский окружной провод. С тех пор его имя стало известным для советских карательных органов, из виду которых исчез в 1952 году.

Через год Маевский дал разрешение подпольщикам-смертникам, больным туберкулезом, совершить теракт в Киеве во время празднования 1 Мая. Должны были застрелить членов ЦК КПУ или забросать их взрывчаткой. Однако теракт разоблачили и пресекли.

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Позже проводник занимался восстановлением конспиративной линии связи на Волыни. 24-26 августа 1953-го МГБ пыталось провести операцию с целью его захвата. Для прочесывания лесов привлекли 418 человек, но найти предводителя повстанцев не удалось.

Вторую попытку предприняли в августе 1955 года. В руки МГБ попал связной Маевского Иван Довбенко - Лопух, который сдался властям сам. На первом же допросе он рассказал о местонахождении Улияна в поселке Здовбица. Туда тут же выехали чекисты и советские войска. Когда прибыли на место, Довбенко показал ход к замаскированному люку подземного бункера. Чекисты крикнули внутрь, а вскоре услышали выстрел и почувствовали запах дыма. Маевский застрелился и успел сжечь часть важных документов.

Тело подпольщика чекисты забрали в Ровно.

Командир УПА Василий Кук был арестован сотрудниками КГБ 23 мая 1954 года. Захвату способствовал завербованный подпольщик "Чумак" - Николай Примас. Кук принял командование Украинской повстанческой армией 1950-го после гибели Романа Шухевича. Использовал подпольный псевдоним "Юрий Лемиш". Стал последним командиром УПА.