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четверг, 23 мая 2019 18:39

Дольше всех продержался - украинский командир попал в ловушку в лесу

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Дольше всех продержался - украинский командир попал в ловушку в лесу
Василий Кук и пропагандистка ОУН Филя Бзова Фото: http://photo-lviv.in.ua

Командир УПА Василий Кук арестован сотрудниками КГБ 23 мая 1954-го года. Захвату способствовал завербованный подпольщик "Чумак" - Николай Примас.

Кук принял командование Украинской повстанческой армией 1950-го после гибели Романа Шухевича. Использовал подпольный псевдоним "Юрий Лемиш".

11 июля 1953-го года служба госбезопасности захватывает собрата Кука "Орлан" - Василия Галаса. Оуновца доставляют в Киев. 14 июля начинаются допросы. С Галасом работают опытные чекисты. Раскалывается. Рассказывает, как можно выйти на "Лемиша".

6 ноября с помощью "Орлана" агенты КГБ задерживают курьера Кука "Чумака". Он сообщает, что встреча с командиром должна пройти весной в бункере на окраине Пеняцкого леса. Выдает тайник с семью бидонами подпольных документов с адресами, кодами и шифрами УПА. Также в тайнике было 75 000 рублей.

Розыск Кука берет на себя оперативная группа КГБ УССР под кодовым названием "Ловушка", - пишет историк Николай Крячок в статье "Василий Кук в редких изданиях, документах, воспоминаниях". Встреча должна была проходить в Иванковском лесу Львовской области. Агенты КГБ готовят один из подземных бункеров. Именно в нем в течение 1947-1952 годов скрывались воины УПА. Укрытие разминировали и отремонтировали. Также замаскировали сигнальные аппараты "Тревога", вывели антенны под кору деревьев.

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23 мая один из оперативников КГБ выходит из бункера и слышит условный сигнал подпольщиков - шум лесной птицы. К тайнику прибывают Кук и его жена Ульяна Крюченко. Вместе с ними два охранника. Их Кук отсылает и заходит в бункер.

Бросается в глаза что один из "подпольщиков", возвращаясь в тайник, не снимает ботинки. В самом укрытии один из охранников жарит картофель. Кук замечает сильное дрожание рук. Но ничего не заподозрил. Хочет отдохнуть. Просит "товарищей" почистить свой автомат. Показывает, как разобрать его.

Ночью оперативники КГБ разбирают автомат и связывают спящего командира.

"Сколько вам заплатили?" - выкрикивает Кук.

"Мы арестовали вас по приказу "Орлана" - отвечают КГБисты.

Задержанных отправляют во Львов. Оттуда спецрейсом в Киев. Имя Кука прячут под грифом "300". Об этом известно только верхушке КГБ и ЦК КПСС. Хотят использовать командира для окончательного разгрома "националистических центров". Также планируют выманить Степана Бандеру. Последнее не удается. Служба безопасности ОУН раскрывает фальшивку.

В тюрьме почти не ест. На вопрос "почему" - отвечает: "Вот вы заведите меня в ресторан, выпили бы винца или водочки, смотри и аппетит появился бы".

В тюрьме КГБ просидел 6 лет. Освобожденный в 1960-м в связи с амнистией. Отрекается УПА и признает Советскую Украину. КГБ не верит, назначает постоянный надзор.

Один из офицеров Георгий Санников отмечал:

"Кук так и не перешел на нашу сторону. Некоторые считают его агентом КГБ, а на самом деле не было этого. Это был умный враг. Выдающийся конспиратор. Поэтому дольше всех продержался".

5 марта 1950 года от рук агентов КГБ погиб Роман Шухевич. Для современного украинского общества Роман Шухевич является одним из символов борьбы за независимость Украины в ХХ в., который положил свою жизнь за нее. Отношение к Шухевичу разное. Причиной региональных различий в восприятии этой выдающейся личности являются особенности национальной памяти разных частей Украины. До недавнего времени вполне позитивному восприятию лица Романа Шухевича на Западе Украины противостояло абсолютно негативное отношение на Востоке нашей страны. Но события последнего времени постепенно его меняют.

Автор: Михаил ТАНАСИЙЧУК
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Дата
23
мая

Дольше всех продержался - украинский командир попал в ловушку в лесу

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