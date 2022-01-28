Защитники Крут до последнего надеялись на подкрепление из Киева

Участники боя под Крутами на Черниговщине 30 января 1918 года до последнего надеялись на подкрепление из Киева. Накануне получили сообщение, что к ним отправят отряд гайдамаков во главе с Симоном Петлюрой.

Из-за саботажа железнодорожников эшелон с гайдамаками задержался на станции Дарница. Затем командование узнало о большевистском восстании в столице и остановилось на станции Бобрик. Чтобы при необходимости принять участие в подавлении выступления.

В Крутах не знали этого и радовались, когда заметили приближение поезда со стороны Киева. Но в вагонах увидели только разоруженных воинов, возвращавшихся в Россию с фронтов Первой мировой войны. Пропустили эшелон фронтовиков, при условии, что не будут ремонтировать поврежденный железнодорожный путь и перейдут к соседней станции Плески пешком. Но солдаты не сдержали обещания, починили железную дорогу и продолжили движение своим поездом.

Автор: archive.svitua.org Иллюстрацию Николая Битинского, посвященную памяти героев Крут, опубликовал в Праге журнал "Веди себя" в январе 1935-го

В 20 км от Крут, в Нежине, стоял отряд им. Тараса Шевченко – 800 бойцов. Сотник Федор Тимченко поехал к ним, чтобы убедить присоединиться к обороне Крут. Не удалось. В части было много поклонников большевиков. На собрании решили не сопротивляться россиянам. Из Нежина Тимченко отправил в Крут только вагон с боеприпасами.

В семь утра 30 января большевистский бронепоезд ворвался в Круты и обстрелял позиции украинских бойцов. За ним двигался передовой отряд матросов. Хотели захватить станцию ​​внезапным ударом. Им на помощь подвезли эшелон красногвардейцев.

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"Передние части красных, идя в сомкнутых колоннах, очевидно, были уверены в нашем побеге, – вспоминал сотник Аверкий Гончаренко. – Только сблизились на расстояние выстрела, мы их приветствовали сильным огнем четырех сотен и 16 пулеметов. Следующие отделы уже с поезда принимали боевой".

Больше о бое под Крутами читайте в журнале "Країна" за 27 января 2022 года.

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Воин Армии УНР Матвей Данилюк - единственный участник боя под Крутами, что дожил до обретения Украиной независимости в 1991 году. Умер в 1994 году в возрасте 103 лет. Похоронен в селе Ватинец, Гороховского района на Волыни. Боец берег в тайне всю жизнь то, что в 1918 году он в составе Киевской юношеской школы им. Богдана Хмельницкого выжил в бою под Крутами