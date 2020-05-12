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вторник, 12 мая 2020 13:18

Запустили сайт по истории и культуре крымских татар

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Запустили сайт по истории и культуре крымских татар
Картина художника Уильяма Симпсона "Татарская деревня Варнутка". Крым 1858 год. Иллюстрация: wikipedia

В сети открыли англоязычный сайт, рассказывающий о культуре и истории крымских татар.

Одним из идеологов проекта Devlet Saray Museum стал крымскотатарский деятель культуры Сеит-Ягья Казаков, передает QHA media.

Создатели призывают всех желающих участвовать в развитии ресурса. В будущем каждый сможет добавлять собственноручно новые материалы относительно крымских татар и их истории. Кроме общей информации, там можно найти фотографии, примеры искусства, архитектуры, музыки и танца, традиционной одежды и тому подобное.

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"Крымские татары - коренной народ Крыма. Их численность в странах бывшего СССР по предварительным подсчетам составляет около 500 тыс. человек. Около 270 тыс. крымских татар вернулись в Крым после депортации. Остальные проживают в Узбекистане, Казахстане, Киргизии, Таджикистане и России. Также большая диаспора крымских татар есть в Турции, Румынии и США", - говорится на главной странице ресурса.

Решение переселить всех крымских татар с полуострова в среднеазиатские регионы приняли в СССР 11 мая 1944-го. Их зачислили к "нелояльным народам".

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