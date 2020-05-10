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Кримских татар решили депортировать

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Кримских татар решили депортировать
Уже 18 мая 1944 нарком НКВД СССР Лаврентий Берия отчитывался Сталину и Молотову о начале депортации крымских татар Фото: lenta.ru

Решение переселить всех крымских татар с полуострова в среднеазиатские регионы приняли в СССР 11 мая 1944-го. Их зачислили в "нелояльные народы".

Массовые репрессии против населения советская власть начала сразу вернувшись в Крым. Вскоре пошла еще дальше.

В приказе от 11 мая было прописано, что "в период Отечественной войны многие крымские татары изменили Родине, дезертировали из частей Красной армии, оборонявших Крым, и переходили на сторону противника, вступали в сформированные немцами добровольческие татарские воинские части, боровшиеся против Красной армии в период оккупации Крыма немецко-фашистскими войсками, участвовали в немецких карательных отрядах, крымские татары особенно отличались своими зверскими расправами в отношении советских партизан, а также помогали немецким оккупант м в деле организации насильственного угона советских партизан в немецкое рабство и массового истребления советских людей...".

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Этим и оправдывалась так называемая "детатаризация" Крыма, хотя сотрудничали с нацистами, как и в других советских республиках, незначительное количество населения.

В документе было приказано подготовить весь необходимый транспорт для депортации. Операция по переселению крымских татар в Узбекскую ССР должна была начаться утром 18 мая. Несмотря на это, насильственное выселение в отдельных населенных пунктах началось еще вечером 17-го. Завершить его должны были к 1 июня 1944. Крымские татары получали статус "спецпоселенцев".

У июне 2019 года сейм Литвы признал депортацию крымскотатарского народа 1944-го геноцидом. За резолюцию проголосовали 77 депутатов, 1 воздержался. Литва также призвала международное сообщество продолжать давление на Россию и политику непризнания аннексии полуострова.

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Дата
11
мая

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Кримских татар решили депортировать

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