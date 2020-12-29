Запустили интернет-гид украинскими местами белорусского города

Туристы Бреста смогут использовать новый украинский путеводитель Фото: wikipedia

Для белорусского города Брест создали гид, который расскажет желающим туристам о местах, что связанные с жизнью украинцев.

Авторами путеводителя стали украинцы, которые живут в Беларуси. Он является бесплатным, размещен в интернете и в приложении izi.travel. Имеет аудиоверсию и текстовый вариант на украинском, белорусском и русском языках. Включает 80 пунктов и 3 маршрута. Один охватывает весь город, другой центр, а третий Брестскую крепость, передает "Район. История".

Авторы предлагают пользователям интересности. Туристы смогут узнать, чем ужинали украинские дипломаты в день подписания Брестского мира 1918 года и о деятельности в городе украинского антинацистского подполья. Какими странностями запомнился горожанам классик украинской литературы Алексей Стороженко.

Узнают о поэте Дмитрие Фалькивском, "встретятся" с Лесей Украинкой и Тарасом Шевченко, хореографами Сержем Лифарем и Василием Авраменко, с этнологом Павлом Чубинским и государственным деятелем Романом Шухевичем.

Команда планирует создать гид украинскими местами Минска.

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В римском Колизее ввели украиноязычный аудиогид. Запуск состоялся в рамках проекта первой леди Елены Зеленской. Это уже 9-й украинский аудиогид в музеях мира за этот год. Внедрение украиноязычных аудиогидов является частью направления "культурная дипломатия". Этот проект призван распространять украинский язык в мире, чтобы голос Украины звучал в самых выдающихся мировых достопримечательностях.