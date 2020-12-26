В Колизее появился аудиогид на украинском языке

"Голосом" аудиогида стал украинский актер дубляжа Юрий Сосков. Фото: Reuters

В римском Колизее ввели украиноязычный аудиогид.

Запуск состоялся в рамках проекта первой леди Елены Зеленской. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Сообщается, что это уже девятый украинский аудиогид в музеях мира за этот год.

Внедрение украиноязычных аудиогидов является частью направления "культурная дипломатия". Этот проект призван распространять украинский язык в мире, чтобы голос Украины звучал в самых выдающихся мировых достопримечательностях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Виртуальный музей Франко открыли в Киеве

"Голосом" аудиогида стал украинский актер дубляжа Юрий Сосков.

"Впервые идея введения украиноязычных аудиогидов появилась у меня в Берлине во время автобусной экскурсии по городу. На самом деле, это было впервые, когда в списке возможных языков я увидела украинский", - сообщила Зеленская.

По словам жены президента Украины, в следующем году украиноязычные аудиогиды заработают в лондонском Тауэре, Версальском дворце, Национальном природоведческого музея в Берлине, музейном комплексе Ватикана, Мемориальном комплексе истории Холокоста - Яд Вашем, Государственном музее искусств имени Игоря Савицкого в Узбекистане.

Украиноязычные аудиогиды внедрили в трех музеях Турции. Об этом 17 октября сообщает пресс служба президента Украины.