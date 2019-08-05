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понедельник, 05 августа 2019 15:48

Запуск канала отметили расстрелом 1 тыс. украинцев

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Запуск канала отметили расстрелом 1 тыс. украинцев
Умерших от истощения и болезней на Беломорканале даже не отвозили на кладбище, их тела заливали бетоном. Фото: dubna-blago.ru

Беломорско-Балтийский канал имени Сталина открыли с торжествами 5 августа 1933-го. На "праздновании славного события" в этот день расстреляли 1 тыс. украинцев. Это сделали в связи с плановыми зачистками политзаключенных ГУЛАГа.

Беломорканал построили в рекордные сроки - за 1 год и 9 месяцев. Работы проводили при минимальных государственных расходах. Использовали дерево, камни и песок. В ход шла такая "тяжелая техника" как топоры, лопаты и кирки. На его строительство бросили сотни тысяч заключенных ГУЛАГа, в том числе и женщин. Каждого строителя обозначали значком з / к - "заключенный каналоармеец". Именно от этого сокращения пошел термин "зэк".

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Начальником строительства выбрали одессита и узника Нафлатия Френкеля. Идея использования дешевого труда заключенных принадлежала ему. За все время строительства, заключенные среди которых было много украинцев прорыли 37 км. пути через гранитные скалы и перенесли всю Мурманскую железную дорогу. По свидетельствам историков смертность людей составляла до 700 человек в сутки.

В общем при строительстве канала погибло до 200 тыс. человек.

В Отраслевом государственном архиве Службы безопасности Украины нашли неизвестные фотографии организаторов Голодомора 1932-33-х. Все они сделаны в Киеве и датируются 1934-1936-ми.

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Дата
05
августа

Запуск канала отметили расстрелом 1 тыс. украинцев

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