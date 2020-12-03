Запретили торговать мясом

Украинских селян 1930-х годов заставляли выполнять хлебозаготовки, мясозаготовки и платить денежные ссуды. Фото: inlviv.in.ua

Правительство УССР издало постановление "О запрете торговли мясом и скотом" 3 декабря 1932 года. Наряду с планом хлебозаготовок, стало одной из причин Голодомора.

Постановлением партийцы планировали "прекратить спекуляцию мясом, дать решительный отпор кулацким элементам и обеспечить своевременное выполнение мясозаготовки". Речь шла об областях и городах Украины, которые "уклонялись" от выполнения плана.

В них полностью запрещали торговлю мясом и скотом всех видов, а тех, кто нарушал запрет, привлекали к ответственности, как спекулянтов и злостных срывателей кампании. Обычно таких людей сажали в лагеря на 5-10 лет без права амнистии.

Наблюдать за выполнением постановления должны были органы милиции, сельсоветы и разнообразная агентура.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Италии вышел исторический роман о Голодоморе

Селяне, которые выполняли сталинские хлебозаготовки, сдавали в колхозы еще и скот, а после принятия постановления не смогли приобрести его или вернуть. Оставались без продуктов питания, ведь за 2 суток до того приказали изымать еще и картофель.

Онлайн-ресторан памяти с блюдами из продуктов, которые украинцы потребляли во время Голодомора 1932-1933 годов запустили ко Дню памяти жертв Голодомора студенты Украинской академии лидерства. В "меню" - травьяникы, выпеченные из натертой травы, затеруха из коры деревьев, хлеба из картофельных отходов, хлебцы с запеченной соломы, лепешка из коры дуба, корни камыша и лебеды и т. д., сообщают организаторы. Кнопка "Узнать цену" находится под описанием каждого блюда. Нажав на нее, можно прочитать истории о выживании людей в условиях Голодомора с помощью растений, которые были доступны.