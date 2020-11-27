Студенты открыли онлайн-ресторан с блюдами времен Голодомора

Фото: Украинская академия лидерства

Онлайн-ресторан памяти с блюдами из продуктов, которые украинцы потребляли во время Голодомора 1932-1933 годов запустили ко Дню памяти жертв Голодомора студенты Украинской академии лидерства.

В "меню" - травьяникы, выпеченные из натертой травы, затеруха из коры деревьев, хлеба из картофельных отходов, хлебцы с запеченной соломы, лепешка из коры дуба, корни камыша и лебеды и т. д., сообщают организаторы.

Кнопка "Узнать цену" находится под описанием каждого блюда. Нажав на нее, можно прочитать истории о выживании людей в условиях Голодомора с помощью растений, которые были доступны.

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"Цена этого блюда - жизни тысяч людей, каким чудом удалось приберечь горсть зерна. Часто его выковыривали просто из нор грызунов, потому что за несколько колосков из поля могли расстрелять. Украинцы восставали против такого издевательства", - сообщили в описании цены паляничек с картофельних отходов.

Также на сайте проекта можно посмотреть видео с историями свидетелей тех событий, которым удалось выжить.

Онлайн-ресторан является продолжением проекта Uncounted since 1932, Непосчитанные с 1932 года, - в предыдущие 3 года студенты организовывали уличные поп-ап рестораны с блюдами времен Голодомора в 7 городах страны, а также в Израиле и Бельгии. Проект имеет целью распространение знаний о Голодоморе как геноциде украинцев.

В Украине Голодомор признали геноцидом в 2006 году. После того это сделали Австралия, Ватикан, Грузия, Эквадор, Эстония, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польша, Венгрия, Португалия, США.