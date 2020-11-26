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четверг, 26 ноября 2020 20:39

Историк объяснил, в чем важность признания Голодомора в мире

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Автор: Валерий Шмаков
  Распространение информации о Голодоморе позволит заклеймить коммунистические идеи - историк
Распространение информации о Голодоморе позволит заклеймить коммунистические идеи - историк

Признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом является утверждением исторической справедливости не только в национальном, но и в мировом масштабе.

"Наибольшей политической несправедливостью ХХ века стал отказ большой части элит стран Запада одинаково трактовать преступную идеологию нацизма и коммунизма. Нацизм заклеймен. Его политическое влияние равно нулю. А сторонники коммунистических идей чувствуют себя в современном мире вполне комфортно. Хотя левая идея вызвала насильственную смерть большего количества людей. И коммунизм не получил такого морального осуждения", - сообщил историк Андрей Козицкий.

В Украине Голодомор признали геноцидом в 2006 году. После того это сделали Австралия, Ватикан, Грузия, Эквадор, Эстония, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польша, Венгрия, Португалия, США.

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"Распространение информации о Голодоморе в мире и признание на международном уровне уничтожения украинцев в 1932-1933 годах актом геноцида приближают момент, когда солидаризироваться с коммунистической идеей будет столь же недопустимо и неприлично, как с нацизмом", - заявил Козицкий.

Полное интервью с Андреем Козицким читайте в журнале "Страна" от 26 ноября.

В Киеве презентовали краудфандинговую платформу "Зерна правды". Средства будут собирать для создания и воплощения проекта основной экспозиции Музея Голодомора.

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