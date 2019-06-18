Запретили русскоязычные песни

Композитора Игоря Билозира убили за украинскую песню Фото: Википедия

Мораторий на исполнение русских песен наложили во Львове 18 июня 2000-го. Автор проекта постановления - городской депутат Орест Друдль - убеждал коллег, что она носит исключительный характер в соответствии с чрезвычайными обстоятельствами. Они сложились в городе после смерти композитора Игоря Билозира.

Композитора забили до смерти 8 мая 2000-го из-за инцидента в кафе "Цісарська кава". Тогда Билозир с товарищами пел песню "Первый снег". Это не понравилось русскоязычным посетителям. Они требовали прекратить петь. Хотели послушать русский шансон.

"Среди нас присутствует народный артист Украины Игорь Билозир. Мы исполняем его песню", - ответил им журналист Николай Гнатовский.

В ответ компания за столом начала оскорблять украинский язык и украинцев. Конфликт остановили полицейские.

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Впоследствии, когда Гнатовский и Билозир шли домой, на них напали предприниматель Юрий Калинин и сын первого заместителя Львовского отделения МВД Дмитрий Воронов. Били зверски. Композитор получил смертельный пролом черепа. Скончался в больнице.

"Город необходимо освободить, по крайней мере, на некоторое время от засилья русскоязычной вульгарной попсы", - отмечал Друдль.

Большинство депутатов принимает компромиссное решение - объявили мораторий на трансляцию и исполнение вульгарных иностранных песен на улицах, площадях и в общественном транспорте. Информация о том, что город засоряет именно уголовный российский шансон, не афишировалась. Телевизионные команды демонстративно покинули зал заседания после принятия решения.

28 июня во Львове в возрасте 72 лет ушла из жизни известная украинская радиоведущая и музыковед Марта Кинасевич. Причиной смерти стала тяжелая болезнь, которая не поддавалась лечению. Прощались с журналисткой 30 июля у родном Львове в часовне на Пекарской улице. А похоронили на Яновском кладбище в семейном склепе.